Japonya'dan Kuzey Kore'ye çağrı

19 Mayıs 2018

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın Fukushima bölgesinin Iwaki şehrinde düzenlenen 8. Pasifik Adaları Liderleri Toplantısına (PALM 8) katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Pasifik ada ülkeleri liderler, Kuzey Kore'yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde, "bir an önce somut olarak harekete geçmeye" çağırdı.

Liderler, toplantının ardından yayınlanan ortak deklarasyonda, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik baskıyı sürdürmekteki kararlılıklarını ifade etti.

Deklarasyonda, "Biyolojik ve kimyasal silahlar, balistik füzeler ve Kuzey Kore'nin ilgili tesisleri dahil, tüm kitle imha silahlarının (KİS) tam, doğrulanabilir ve geri dönüşü olmayan bir şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik barışçıl ve diplomatik bir çözüm arayışının önemi" vurgulandı.

Diğer yandan, Pasifik'te hukukun üstünlüğüne dayanan özgür, açık ve sürdürülebilir bir denizcilik düzeninin önemini vurgulayan liderler, bunun, bölgenin barış, istikrar, esneklik ve refahına katkıda bulunacağını belirtti.

Deklarasyona göre, deniz güvenliği alanında yakın iş birliği içinde olma niyetlerini yineleyen liderler, deniz ortamını korumak ve tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan habitatların ve denizcilik yaşamın diğer formlarının yanısıra, nadir ya da hassas ekosistemleri korumak için de gerekli önlemleri almakla yükümlü olduklarını kaydetti.

Japonya Başbakanı Abe, ayrıca, deniz güvenliği kapasitesini artırmada Pasifik ada ülkelerini destekleme sözü verdi.

Kaynak: AA