Japonya'dan Suriye kararı: Yaptırımlar kısmen kaldırıldı
Japonya, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilişkilerin normalleşmesini gerekçe göstererek 16 kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırdı. 59 kişi ve 15 kuruluşa uygulanan yaptırımlar ise devam edecek.
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Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeyle ilişkilerin normalleştiğine dikkat çekildi.
Alınan karar kapsamında Suriye merkezli Suriye içişleri ve savunma bakanlıkları dahil 16 kuruluşa yönelik yaptırımların kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan, Suriyeli 59 şahıs ve 15 kuruluşa yönelik yaptırımların ise süreceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA