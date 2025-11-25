Japonya'dan yatırımı artıracak yeni vergi teşviki planı
Japon hükümeti, şirketlerin sermaye yatırımlarını artırmak amacıyla yeni bir vergi teşvik programı hazırlıyor. Yomiuri'nin aktardığı bilgilere göre işletmeler, yatırımlarının yüzde 8'ini kurumlar vergisinden düşebilecek. ABD’nin yüksek tarifeleri nedeniyle ihracatı azalan firmalar için bu oran yüzde 15'e çıkarılacak. 2026 mali yılı vergi reformlarına dahil edilmesi planlanan düzenlemenin beş yıl geçerli olması ve yıllık 500 milyar yenlik vergi indirimi sağlaması öngörülüyor. Teşvikin büyük bölümünün stratejik sektörlere yönelmesi bekleniyor.
Yıllık yaklaşık 500 milyar yenlik vergi indirimi
Beş yıl süreyle geçerli olması beklenen düzenlemenin, yıllık yaklaşık 500 milyar yenlik vergi indirimi yaratacağı tahmin ediliyor.
Hükümetin ilk değerlendirmelerine göre, toplam yatırımın yaklaşık yüzde 80'inin yapay zekâ, yarı iletken üretimi, gemi inşa ve kuantum teknolojileri gibi Başbakan Sanae Takaichi yönetiminin belirlediği 17 stratejik sektöre yönelmesi bekleniyor.