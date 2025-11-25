Japonya'dan yatırımı artıracak yeni vergi teşviki planı

Japon hükümetinin, yerel şirketlerin sermaye yatırımlarını artırmak amacıyla yeni bir vergi teşviki hazırlığında olduğu bildirildi. Yomiuri'nin konuya yakın kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, planlanan düzenleme işletmelerin sermaye yatırımlarının yüzde 8'ini kurumlar vergisinden düşebilmelerine imkân tanıyacak.

Söz konusu teşvik sisteminin 2026 mali yılı vergi reform paketine dahil edilmesi öngörülüyor. ABD'nin yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatı gerileyen şirketler için ise daha avantajlı bir uygulama planlanıyor. Bu kapsamda, yatırımlarına yönelik vergi indirimi oranı yüzde 15'e çıkarılarak ek destek sağlanacak.

Yıllık yaklaşık 500 milyar yenlik vergi indirimi

Beş yıl süreyle geçerli olması beklenen düzenlemenin, yıllık yaklaşık 500 milyar yenlik vergi indirimi yaratacağı tahmin ediliyor.

Hükümetin ilk değerlendirmelerine göre, toplam yatırımın yaklaşık yüzde 80'inin yapay zekâ, yarı iletken üretimi, gemi inşa ve kuantum teknolojileri gibi Başbakan Sanae Takaichi yönetiminin belirlediği 17 stratejik sektöre yönelmesi bekleniyor.