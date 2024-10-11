JPMorgan Chase kar ve gelir tahminlerini aştı
En büyük Amerikan bankası olan JPMorgan Chase, üçüncü çeyrekte analist beklentilerinin üzerinde kar ve gelir açıkladı.
Wall Street analistlerinin hisse başına 4,01 dolar kar beklentisine karşılık JPMorgan hisse başına 4,37 dolar kar elde etti. Net kar 12,9 milyar dolar oldu.
41,63 milyar dolar gelir beklentisine karşılık JPMorgan'ın üçüncü çeyrekte geleri 43,32 milyar dolara cıktı.
Banka, üçüncü çeyrekte kredi zararları için 3,1 milyar dolar karşılık ayırdı.
JPMorgan, Fed'in 2022'de faiz oranlarını artırmaya başlamasından bu yana rekor net gelir rakamları yayınlayarak yükselen faiz ortamında başarılı oldu.
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, "Olağanüstüü güçlü bir bilançoya sahibiz" dedi.