JPMorgan'ın karı beklentileri aştı: İkinci çeyrekte yüzde 25 arttı

Wall Street kredi kuruluşu, analistlerin beklentilerine paralel olarak üç aylık net gelirini 18,1 milyar dolar olarak bildirdi.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon yaptığı açıklamada, "Piyasa değerlemeleri ve kredi spreadleri oldukça iyi huylu bir ekonomik görünümü yansıtıyor gibi görünse de, potansiyel kuyruk riskleri konusunda tetikte olmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD'nin en büyük bankasının karı 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde 18,15 milyar dolar ya da hisse başına 6,12 dolar olurken, bir önceki yıl bu rakam 14,47 milyar dolar ya da hisse başına 4,75 dolardı.

Düzeltilmiş hisse başına kar 4,40 dolar ile 4,19 dolar olan beklentilerin üzeriene çıktı.

Gelirler 49,9 milyar dolar olan beklentileri aşarak 50,99 milyar dolara yükseldi.

"Piyasa değerlemeleri ve kredi spreadleri oldukça iyi huylu bir ekonomik görünümü yansıtıyor gibi görünse de, potansiyel kuyruk riskleri konusunda tetikte olmaya devam ediyoruz" diye konuşan CEO Jamie Dimon, riskler arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli olmaya devam eden değişen jeopolitik durumun da yer aldığını da belirtti.

JPMorgan ayrıca, net faiz gelirinin (NII) bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 22,9 milyar dolara ulaşmasıyla kredilerden elde ettiği kazançları da genişletti.