HSBC, Morgan Stanley ve JP Morgan: Yıl sonu tahminleri yayınlandı: Fed'ten 3 faiz indirimi bekliyor!

Ekonomi dünyasının devleri JP Morgan, HSBC ve Morgan Stanley, Amerikan ekonomisi ve Fed'in yıl sonuna ilişkin atacağı faiz indirimi adımlarına ilişkin öngörülerini paylaştı.

HSBC: Faiz oranları düşse dahi dolar güçlü duracak

CNBC-e'nin haberine göre: Fed bu yıl içinde faiz oranlarını düşürse dahi doların gücünün dirençli kalacağını belirten HSBC Securities USA Araştırma Bölümü Başkanı Daragh Maher, ABD ekonomisinin küresel emsallerinden daha iyi performansı ve Hazine tahvillerinin getiri avantajının devam etmesi nedeniyle doların 2025'i mevcut seviyelerinde bitireceğini öngörüyor.

Maher, ABD enflasyonunun soğuduğunu gösteren verilerin ardından yaptığı açıklamada, ICE ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) 2025'i şu anki 104,5 seviyesine kıyasla 105 seviyesinde tamamlayacağını öngördü. Ayrıca, önümüzdeki aylarda doların euro ve sterlin karşısında mütevazı bir yükseliş göstermesini bekliyor.

Morgan Stanley, Fed'ten üç indirim bekliyor

Bu yıl üç faiz indirimi çağrısında bulunduğunu ve enflasyon raporunun bu beklentiyi desteklediğini belirten Morgan Stanley Baş Küresel Ekonomisti Seth Carpenter, piyasanın yılın geri kalanı için iki faiz indirimi fiyatladığını, ancak kendilerinin üç indirim beklediklerini belirtti.

JPMorgan: Fed faiz indirimlerine daha erken başlayacak

Olumlu Haziran ayı enflasyon verilerine dayanarak Fed'in faiz indirimlerine daha erken başlayacağını tahmin eden JPMorgan Chase & Co.'da ekonomist olan Michael Feroli, Fed'in Eylül ayında ilk faiz indirimine gideceğini ve ardından üç ayda bir indirimlerin geleceğini öngörüyor.