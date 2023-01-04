‘Kahin’ yatırımcı Burry'den ABD’ye resesyon uyarısı

Yaşamı “The Big Short” adlı filme konu olan ve hayatı aktör Christian Bale tarafından canlandırılan Burry, ABD’nin bu yıl “her anlamda” resesyona gireceğini söyledi.

Burry, 1.2 milyon takipçili Twitter hesabından şu enflasyon yorumunu yaptı: “Enflasyon zirve yaptı. Ancak bu zirve, içinde bulunduğumuz döngüdeki son zirve değildi. Bundan sonra büyük ihtimalle TÜFE’de aşağı yönlü gidiş olacak.”

“Muhtemelen 2023’ün ikinci yarısında negatif olacak. Ayrıca ABD de, her anlamda resesyona girecek. Fed, faiz artırımlarını bitirecek. Hükumet para basmaya başlayacak. Sonra yeniden enflasyonun hızla artmaya başlayacağını göreceğiz. Bunu düşünmek çok da zor değil.”

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Amerikan CBS Televizyonu’na yaptığı yeni yıl yorumunda dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona gireceğini belirtip, ABD’nin Avrupa Birliği ve Çin’e oranla “daha güçlü” olduğunu belirtmişti.

Oysa, Bank of America’nın baş ekonomisti Michael Gapen de ABD’nin 2023’te resesyona gireceğini düşünenlerden… Georgieva’nın açıklamaları sonrası canlı yayınlara bağlanan Gapen, “2023 ABD için zor bir yıl olabilir” demişti.