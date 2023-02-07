Kahramanmaraş'taki depremler Suriye'yi de vurdu: Yüzlerce ölü ve yaralı var

Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi.

Deprem nedeniyle söz konusu illerde büyük yıkımlar meydana geldi.

SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 656 kişi hayatını kaybetti, 1419 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 700 kişi öldü, 2000'den fazla kişi yaralandı.