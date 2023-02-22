Kanada’daki Filipinli kadınlar depremzedeler için yemek yapıp sattı

ABD’den Japonya’ya hemen hemen her bölgeden Türkiye’ye gelen yardım ve arama-kurtarma ekipleri, acının merkez üssünü ayrılıkların da son bulduğu bir nokta haline getirdi. Siyasi sorunlar yaşadığımız Yunanistan, felakette ilk gelen yardım ekiplerinden biri oldu. 2 yıl öncesine kadar savaş durumunda olan, en büyük yardım kampanyasını yürüten kardeş Azerbaycan ve Ermenistan aynı kentlerde arama-kurtarma çalışmaları yürüttü. Birbirleriyle uzun yıllardır diplomatik sürtüşme yaşayan İsrail ve İran deprem bölgesindeydi.

Savaşla büyük yara alan Ukrayna ve ülkeyi işgal eden Rusya Türkiye’ye yardım için bölgedeydi. Acıların, kavgaları, savaşları, ayrılıkları bir an olsun unutturduğu deprem bölgesine yardımlar hala devam ediyor.

Adını duymadığımız insanlar, bizlerle bağı olmayan topraklarda yaşanan felakete merhem olmaya çalışıyor. Bunlardan biri de Kanada’nın en batısında yer alan British Colombia’sı adı verilen bölgeden geldi. Pek çoğumuzun haritada bulamayacağı bu bölgenin başkenti Victoria’da yaşayan Filipinli kadınlar, Türkiye’deki depremzedelere yardım etmek adına küçük ama oldukça anlamlı bir kampanya başlattı.

200’den fazla sipariş aldılar

Victoria Filipin-Kanada Derneği (Victoria Filipino Canadian Association), Bayanihan Kültür ve Barınma Derneği ve Türk toplumu üyeleri 18 Şubat'ta bir bağış toplama etkinliği düzenledi. Filipinli ve Türk kadınlar düzenledikleri yerel yemek kampanyasında mönüleri 20 dolardan satışa çıkardı.

Gönüllüler, 200’den fazla sipariş aldı. Filipinli kadınların kurduğu Bayanihan adlı toplum merkezinde verilen yemeklerden elde edilen gelir ise Türkiye’ye gönderilecek. Victoria Filipino Canadian Association Başkanı Agie Mhyre Daily Deed, "Hiç bu kadar büyük bir bağış toplama etkinliğimiz olmamıştı. Bu depremden etkilenenlere yardım etmenin bir yolu” dedi.