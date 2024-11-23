Kanserle mücadele eden Şarkıcı Şimal'den yeni haber: Sağlık durumunu açıkladı

Şarkıcı Şimal, Ocak 2024’te beynindeki tümör nedeniyle ameliyat geçirmiş, ancak hastalık 7 ay sonra metastaz yapmıştı. Ağustos ayında kanserin beyin zarına sıçradığını açıklayan ünlü isim, erken teşhis sayesinde tedavi sürecine başladığını duyurmuştu. Ancak Şimal, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü.

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimal, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Kilo kaybı yaşadığını ve sürekli yorgun hissettiğini ifade eden şarkıcı, “Haftalardır psikolojik olarak iyi değilim. Yoruldum artık sanırım. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum. Bu yüzden çok kilo verdim. Sürekli uyuyorum. Allahım tüm hastalara sabır versin. Çok zor be” dedi.

Hayranlarına merak ettirdiği için özür dileyen Şimal, “Bir iyileşeyim, paylaşımlarımdan bıkacaksınız. Kendinize çok iyi bakın” diyerek umut dolu bir mesajla sözlerini tamamladı.

Ünlü şarkıcının hayranları ve takipçileri, mesajlarında ona moral vermeye devam ediyor. Şimal, güçlü duruşu ve açık sözlülüğüyle birçok kişinin kanserle mücadele edenlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.