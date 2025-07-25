Kaplan Sivrisinek alarmı! DSÖ'den 'acil eylem' çağrısı

DSÖ’yü çağrı yapmaya iten ise Hint Okyanusu bağlantılı yeni salgıların Avrupa kıtasına ve başkaca ülkelere yayılması…

DSÖ yetkilisi Diana Rojas Alvarez, yüksek ateş, eklem ağrısı ve uzun süreli sakatlığa yol açan virüs nedeniyle 119 ülkede 5,6 milyar insanın risk altında olduğunu açıkladı.

“Tarihin tekerrür ettiğini” görüyoruz diyen Alvarez, özellikle küçük ada topluluklarında yarım milyon insanı etkileyen ve sonrasında dünyaya yayılan 2004-2005 epidemisiyle paralellikler kurdu.

Mevcut dalga, 2025 başlarında, 20 yıl evvelki salgının vurduğu La Reunion, Mayotte ve Mauritius’un da aralarında bulunduğu Hint Okyanusu Adaları’ndaki büyük salgınlarla başladı.

Alvarez, La Reunion nüfusunun virüsle enfekte olduğunu belirtti.

Virüs şimdilerde Madagascar, Somali, Kenya ve Hindistan dahil Güneydoğu Asya’da salgın düzeyinde bulaş gösterdi.

Rojas Alvarez, 1 Mayıs’tan bu yana Fransa anakarasında 800 ithal çikingunya vakası görüldüğünü ifade etti.

Belirli bir tedavisi bulunmayan Çikingunya, esasen ‘kaplan sivrisinek’ de dahil aedes sivrisineği tarafından yayılıyor.

Dang humması ve Zika virüsünü de bulaştıran ‘kaplan sivrisinek’ hızlı ve büyük salgınlar yaratıyor.