Karayipler'de 7.6'lık deprem
Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami alarmı kaldırıldı.
Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ın kuzeyinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip Denizi'nde Honduras'ın kuzeyindeki Santanilla Adaları'nın doğusunda 7,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı olduğunu duyurdu.
USGS, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
Yetkililer, Karayip Denizi'nde Honduras'ın kuzeyindeki Santanilla Adaları'nın doğusunda meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısının kaldırıldığını bildirdi.
Deprem nedeniyle bazı binalarda küçük çaplı hasarların meydana geldiğini belirten yetkililer, şu ana kadar ellerine geçen herhangi bir kayıp ya da zarar bilgisinin olmadığını kaydetti.
Kaynak: AA