“Kasada para yok, kemer sıkmak şart olacak”

Emre ERGÜL

Yüksek enflasyonla boğuşan Arjantin’in 12’nci Devlet Başkanı Javier Milei, resmen göreve başladı. Kasım ayındaki seçimleri yüzde 10 farkla kazanan dünyanın ilk liberteryen (Devletçilik yerine birey özgürlüğü ve özelleştirme savunucusu) başkanı olan Milei, yemin töreninde Arjantinlilere “şok terapisi”ne hazır olmalarını söyledi.

Söze seçim sürecinde klasikleşen “Viva la libertad, carajo (Yaşasın lanet olası özgürlük)” söylemiyle başlayan Milei, eski Peronist yönetime veryansın etti, kendisine selefinden miras kalan ekonomik krizden çıkma girişimleri süresince daha fazla acıya katlanmak zorunda kalacakları konusunda halkı uyardı: “Hayatlarımızı mahvettiler. Giden hükümet bizi hiperenflasyonla başbaşa bıraktı. Aldığımız mirastan daha kötüsünü alan bir hükümet hiç olmadı. Halka uygun bir yalan yerine, uygunsuz bir gerçeği söylemeyi tercih ederim. Kemer sıkma önlemleri kaçınılmaz çünkü para yok.

Durumun kısa vadede daha da kötüye gideceğini biliyoruz. Ancak çabalarımızın meyvelerini göreceğiz.” Harcamaları hızla azaltma vaadini yineleyen Milei, başka alternatifin olmadığını ve fazla zamanın da kalmadığını söyledi. Kongre’de düzenlenen yemin törenine Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ve Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban da hazır bulundu.

2021'de milletvekili seçilen Milei, iki yıl önce kendi hareketini başlattı. 19 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ikinci turunda, Ekonomi Bakanı Sergio Massa'ya karşı yüzde 55.6 oy oranıyla zafer kazanmıştı. Milei seçim döneminde “Merkez Bankası’nı kapatacağım,” “Peso yerine ABD doları kullanacağız” ve “Bakanlıkları kapatacağım” gibi çılgın vaatleriyle tüm dünyanın dikkat çekmişti.

Merkez Bankası için cenaze töreni düzenlendi!

Arjantin'de yeni Başkan Javier Milei'nin destekçileri, Merkez Bankası'nın kapısında cenaze töreni düzenledi. "Ekonomik şok terapisi" sözü veren Milei'nin çıkışı sonrası toplanan yüzlerce kişi cenaze töreninde Arjantin Merkez Bankası için dua etti. Milei, hiperenflasyonu sona erdirmek için "Merkez Bankası’nı kapatma" sözü vermişti.