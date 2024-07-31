Kassam Tugayları ateş püskürdü! Hamas Lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından ilk açıklama
Son dakika haberi... Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastin ardından ilk kez açıklama yaptı. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Haniye'ye gerçekleştirilen cani suikast savaşı yeni boyutlara taşıyan ve tüm bölgede büyük yankıları olacak önemli ve tehlikeli bir olaydır. Düşman (İsrail), saldırı ve suikast çemberini genişletme konusunda yanlış hesap yapmıştır" denildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları gece 02.00 saatlerinde kaldığı daireye düzenlenen füzeli saldırı sonucunda hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikastine yönelik ilk açıklamasını yaptı.
"Haniye'ye gerçekleştirilen cani suikast savaşı yeni boyutlara taşıyan ve tüm bölgede büyük yankıları olacak önemli ve tehlikeli bir olaydır" değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada Kassam Tugayları, İsrail'in saldırı ve suikast çemberini genişletme konusunda yanlış hesap yaptığını ifade etti.