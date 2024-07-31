Kassam Tugayları ateş püskürdü! Hamas Lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından ilk açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları gece 02.00 saatlerinde kaldığı daireye düzenlenen füzeli saldırı sonucunda hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikastine yönelik ilk açıklamasını yaptı.

"Haniye'ye gerçekleştirilen cani suikast savaşı yeni boyutlara taşıyan ve tüm bölgede büyük yankıları olacak önemli ve tehlikeli bir olaydır" değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada Kassam Tugayları, İsrail'in saldırı ve suikast çemberini genişletme konusunda yanlış hesap yaptığını ifade etti.