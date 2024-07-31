Haniye Tahran'da öldürüldü: Altın fiyatlarında son durum ne? (31 Temmuz altın fiyatları)

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye'nin suikastla öldürülmesi sonrası piyasalar hareketlendi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları da takip ediliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerde faiz indirimi konusunda ip ucu verecek. Peki, Haniye'nin öldürülmesi sonrası altın fiyatları yükselişte. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından yüzde 0,6 artışla 2 bin 580 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 260 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,17 üstünde 2 bin 410 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 2 bin 418 dolar seviyesinde bulunuyor.