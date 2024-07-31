Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye'nin son görüntüsü ortaya çıktı

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldü. Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'da bulunuyordu. Haniye'nin öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düşerken peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi. Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, Haniye'nin son görüntüleri de ortaya çıktı. Haniye, dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı. İşte Haniye'nin son görüntüleri...