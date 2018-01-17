Katalonya parlamentosu seçimlerden sonra ilk kez toplanıyor

17 Ocak 2018

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da parlamento, bugün, aralık ayında düzenlenen yerel seçimlerin ardından ilk defa toplanıyor.

Ciudadanos (vatandaşlar) partisinin seçimlerde birinci gelmesine karşın Katalonya'nın bağımsızlığından yana olan üç partili koalisyon daha fazla koltuk sayısına sahip. Bu nedenle koalisyonun lider adayı Carles Puigdemont'un başkan olarak seçilmesi gerekiyor.

Ancak Puigdemont'un kendi isteğiyle Brüksel'e sürgüne gitmiş olması bunun önünde büyük bir engel.

Ekim ayında düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Puigdemont, İspanya'da kalarak tutuklanması ihtimali üzerine Brüksel'e gitmişti.