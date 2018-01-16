Katalonya'da Puigdemont çıkmazı
İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya'nın azledilen lideri Puigdemont yeniden başkan seçilirse, Madrid'in bölgeyi doğrudan yönetmeye devam edeceğini söyledi. Katalan ayrılıkçılar ise, Puigdemont'un yeniden lider seçilmesini destekleyeceklerini açıkladı.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrasında azledilen ve Brüksel'e giden Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski lideri Carles Puigdemont'un yeniden başkan seçilmesi halinde, İspanya'nın ekimden bu yana devam eden bölge üzerindeki doğrudan yönetimini sürdüreceğini söyledi.
Rajoy, "Brüksel'deki kaçak bir kişinin Katalonya bölgesel hükümetine başkanlık yapmak istemesi saçmalıktır" dedi.
Bağımsızlık yanlıları Puigdemont'u destekliyor
Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumu sonrasında Puigdemont, Rajoy'un kendisini görevden alması üzerine Brüksel'e kaçmıştı. Puigdemont, İspanya'ya geri dönerse tutuklanacak ve onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.
Katalonya Parlamentosu, yeni bir bölgesel hükümet seçmek birkaç gün içinde toplanacak. Bağımsızlık yanlıları, Puigdemont'u desteklediklerini açıklayarak, Puigdemont'un Brüksel'den video bağlantısıyla başkanlık görevini sürdürmesi ihtimalini incelediklerini bildirdi.
21 Aralık'ta Katalonya'da düzenlenen parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları
kazanmıştı.
Puigdemont: Katalonya'ya dönmeme izin verin
Kaynak: Reuters