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Katalonya'nın bağımsızlık ilanı iptal edildi

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya parlamentosunun 27 Ekim'de aldığı bağımsızlık kararını iptal etti.

Katalonya'nın bağımsızlık ilanı iptal edildi
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İspanya Anayasa Mahkemesi Katalonya'nın bağımsızlık ilanını iptal etti.

Katalonya parlamentosu 27 Ekim cuma günü tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanı sonrası Madrid hükümeti bölge yönetimini feshederek, 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.

Öte yandan Katalonya özerk yönetimi lideri Carles Puigdemont Belçika'ya gitti.

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