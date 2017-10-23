Katalonya'nın kaderi cuma günü oylanacak

23 Ekim 2017

Katalonya'da 1 Ekim Pazar günü yapılan referandumun ardından başlayan siyasi krizin çözümü için kritik bir haftaya girildi. İspanya hükümeti cumartesi günü, şimdiye kadar hiç yaşanmamış bir adım atmış ve Katalan hükümetinin görevden alınmasını kabul etmişti.

Ancak, Katalonya lideri Carles Puigdemont, Madrid'in bu hafta uygulanmasını istediği görevden alma kararını reddetti ve binlerce bağımsızlık yanlısı Katalan Barselona'da protesto yürüyüşü yaptı. Katalan parlamentosu başkanı Carme Forcadell de, Madrid'in talebini kabul etmeyeceğini söyledi ve Başbakan Rajoy'u "darbe" yapmakla suçladı.

Puigdemont'un maaşı kesilecek

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz Santamaria bugün yaptığı açıklamada, Senato'nun Katalonya bölgesinin özerkliğini askıya almaya imkan veren anayasanın 155. maddesini devreye almasıyla, Puigdemont'un bütün yetkilerini kaybedeceğini ve maaş alamayacağını söyledi. De Santamaria, Senato merkezden yönetim kararını onaylarsa Katalonya'yı yönetmek için Madrid'in geçici olarak bir temsilci görevlendirebileceğini belirtti.

Kritik oylama cuma günü yapılacak

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya yerel yönetimin başında bulunan Carles Puigdemont'un bağımsızlık talebinden vazgeçmemesi üzerine Katalonya'nın özerkliğini askıya almaya imkan veren anayasanın 155. maddesini devreye sokmak üzere bakanlar kurulunu cumartesi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Katalonya'nın özerkliğini askıya alma kararının Senato'da cuma günü onaylaması bekleniyor. Madrid, beklediği kararı Senato'dan alırsa, Katalonya'nın finans yapısının, polis ve kamu medyasının kontrolünü tümüyle kendi eline alabilir ve bölgesel parlamentonun yetkilerini, yeni bölgesel seçimler yapılana kadar en fazla altı ay süreyle sınırlayabilir.

İtalya'da gündem özerklik

Kaynak: Reuters