Katalonya'nın özerklik hakları dondurulabilir

11 Ekim 2017

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un bağımsızlık ilanını askıya aldıkları şeklindeki açıklamasının ardından değerlendirmede bulundu.

Rajoy, Katalan yönetiminden "bağımsızlık ilan edip etmediğine" açıklık getirmesini, bağımsızlık ilan edilmesi durumunda Katalonya'nın özerklik haklarının dondurulmasını öngören ilgili maddenin yürürlüğe konulması için harekete geçeceklerini söyledi.

Katalonya Başkanı Puigdemont, "Katalonya'nın cumhuriyet yönetiminde bir devlet olması için halkın bana verdiği yetkiyi üstleniyorum. Ama İspanyol hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını askıya alıyorum. İspanyol hükümetinden arabuluculuğu kabul etmesini istiyorum." şeklinde konuşmuş, İspanya hükümeti ise Puigdemont'un konuşmasını "üstü kapalı bağımsızlık ilanı" olarak yorumlamıştı.

Avrupa'daki ayrılıkçı hareketler

Kaynak: AA