Katar, TIR belgelerini teslim etti

28 Ocak 2018

Katar, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı (TIR) Konvansiyonuna katılım belgelerini teslim etti.

Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konvansiyonu'na katılım belgelerini BM Genel Sekreterliği'ne teslim etti.

Anlaşmanın 25 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, yeni sistemin, Katar'a veya Katar'dan mal taşımacılığı yapan araçlara bu ülkelerin topraklarında serbest dolaşım hakkı sağlamasının yanı sıra nakliye süresinin azaltılması ve transit ücretlerin iptali sebebiyle mal taşımacılığı maliyetini önemli ölçüde azaltacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletlerin uluslararası bir sözleşmelerinden biri olan bu global gümrük transit sistemi, 1975'te yürürlüğe girmişti. Konvansiyonun üyeleri, Avrupa'nın tamamının yanı sıra Asya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'ya kadar uzanıyor.

Kaynak: AA