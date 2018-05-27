Katar’da raflardan Suudi ürünleri indiriliyor

27 Mayıs 2018

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'dan gelen tüm ürünlerin raflardan kaldırılması talimatı verildi. Açıklamada, bakanlık tarafından ürünleri kontrol etmek üzere satış noktalarına müfettişler gönderileceği belirtildi. Hükümet ayrıca Suudi Arabistan süt ürünleri gibi ürünlerin Katar'a üçüncü bir ülke aracılığıyla girmesini de durduracak.

Katar hükumeti İletişim Ofisi (GCO) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uygulamayla "tüketicilerin güvenliğinin korunmaya" çalışıldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran’da Katar’ı terörist grupları finanse etmek ve İran'la yakın ilişki kurmakla suçlayarak tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Daha sonra Körfez ülkeleri suçlamaları reddeden Katar’a ticari boykot uygulamaya başladı.