KDV, Suudi ekonomisinde düşüşe yol açtı

05 Şubat 2018

Suudi Arabistan'da birçok alanda bu yıl başında başlayan KDV uygulaması, petrol dışı sektörlerde işlemleri ciddi oranda azalttı. Ocak ayında üretim ve satın alma oranları düştü.

Bloomberg News'in haberine göre, Suudi Arabistan Satınalma Endeksi'nin tarihinin en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 57'den yüzde 53'e düştü. Üretim ve talepte de ciddi düşüş yaşandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına başlandığı" belirtilmişti. Yüzde 5 olacağı kaydedilen KDV uygulamasının konut kirası, devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri ve ihracat gibi sınırlı bazı alanlarda uygulanmayacağı ifade edilmişti.

Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı