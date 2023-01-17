Kemp: Petrol fiyatları 2023-2027 ortalaması 90 dolar olacak

Petrol fiyatları 2023’te ne olacak? Emtia dünyasıyla ilgili herkesin aklındaki soruya ilk olarak Dünya Bankası, “2023 petrol tahmini raporu” ile cevap vermişti. Dünya Bankası’na göre, petrolün varil fiyatı 2023’te ortalama 92 dolar olacak, 2024’te ise ortalama 84 dolara düşecek…

Bu raporun ardından uluslararası emtia uzmanları birer birer tahminlerini açıklamaya başladı. Onlardan biri de dünyaca ünlü haber ajanslarına emtia yorumları hazırlayan John Kemp. İngiliz analist, “Enerji piyasası uzmanlarıyla yaptığı araştırma”ya göre yayımladığını söylediği sekizinci raporunda şu tahminlerde bulunuyor:

“Brent petrol fiyatları önümüzdeki 5 yıl 90 dolar ortalamasında seyredecek. Bu yılki araştırmaya göre, 2022’deki 99 dolarlık fiyat düşecek, 2023’te tahmini ortalama 87 dolar olacak. 2023 tahminleri aslında kümelenmiş durumda. Araştırmaya katıların yarısı ortalama fiyat bandının 80 ila 95 dolar arasında; yüzde 90’ından fazlası ise 70 ila 105 dolar arasında olmasını beklediklerini söyledi.”

'Belirsizlik Covid salgını sonrası önemli ölçüde arttı'

“Fiyatların 2024 ile 2027 arasında da ortalama 90 dolar civarında da seyretmesi bekleniyor. Anlaşılır bir şekilde, sonraki yılların tahminleri için çok fazla dağılım var.”

“Ancak tüm zaman ufuklarındaki belirsizlik, pandeminin ardından önemli ölçüde arttı ve en son ankette artmaya devam etti.”

“Hem 2023-2024 için kısa vadeli tahminler hem de 2025-2027 için daha uzun vadeli tahminler, pandemiden önceki karşılaştırılabilir tahmin ufuklarından çok daha yüksek standart sapmalarla karakterize ediliyor.”

“Ukrayna’daki çatışma, Rusya’ya yönelik yaptırımlar, ABD ile Çin arasındaki rekabetin yoğunlaşması, salgında devam eden kesintiler ve iş döngüsündeki yavaşlama, tahminleri daha belirsiz hale getirmek için birleşiyor gibi görünüyor.”

'2030 yılı itibariyle 79 doları görecek'

Kemp’in bu sonuçlara 13 bin enerji uzmanının araştırmasına verdiği yanıtlardan ulaştığını da hatırlatmakta yarar var.

Yahoo’nun piyasa yazarı Ines Ferre de ünlü şirketlerin benzer tahminlerini yayınladı.

Ferre’nin yazısına göre, Citi, brent petrol fiyatının 2023’te 80 dolar, WTI’nin (West Texas Intermediate) 75 dolar olacağını öngörüyor. JPMorgan brent petrolün ortalaması için 90 dolara işaret ederken; OPIS brent petrolün 95- 96 dolar bandında, WTI’nin 90 dolar olacağını öne sürüyor.

ABD’nin enerji veri merkezi Enerji Bilgi Yönetim İdaresi ise tahminleri bir çıta yükseltti ve “2025- 2050” öngörülerini yayımladı:

“2025 gibi brent petrolün nominal fiyatı varil başına 67 dolar olacak. 2030 gibi 79 doları görmesi bekleniyor. 2040 gibi fiyatların 84 dolar civarı seyretmesi, 2050 gibi de 90 dolar olması bekleniyor.”