Kenya ham petrol ihraç etmeye başladı

03 Haziran 2018

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın Turkana eyaletindeki törenle startını verdiği ülkedeki ham petrol ihracatının ilk transferi gerçekleştirilirken, tankerlerle kıyı kesimine taşınacak petrol buradan dış ülkelere pazarlanacak.

Kenyatta açılışta yaptığı konuşmada, "Kenya için büyük bir gün. Bugün gerçekleştirilen ham petrol ihracatı ileriye yönelik uzun ve verimli bir yolculuğun başlangıcı olacak." dedi.

Hükümetin ülke ekonomisi iyileştirmek amacıyla bundan sonraki süreçte petrol ve gaz sektörünün geliştirilmesi yönündeki çalışmalara ağırlık vereceğini söyleyen Kenyatta, ham petrol üretiminin Kenya'nın diğer ülkelerle olan ekonomik ve ticari ilişkilerini daha da güçlendireceğini, ülkesindeki büyüme ve yatırım fırsatlarını artıracağını ifade etti.

Günlük 2 ila 4 bin varil ham petrol ihracatı yapılacak

Kenya kendi kuracağı petrol boru hattı tamamlanana kadar ülkenin kuzey batısındaki Lokichar havzasında çıkartılan günlük 2 bin ila 4 bin varil arasındaki ham petrolü ilk aşamada karayolu üzerinden özel dizayn edilmiş kamyonlarla taşıyacak.

Ülkenin kıyı kesimindeki Mombasa limanına taşınacak petrol, buradan gemilerle Çin ve Hindistan gibi ülkelere ihraç edilecek.

Lokichar-Lamu mevkisinde 2 milyar dolara mal olacak 890 kilometre uzunluğundaki boru hattının ise 2021 yılının ikinci çeyreğine doğru tamamlanmasıyla, bu hattan günde 100 bin varil petrol ihracatı yapılması bekleniyor.

Ülkede ilk kez İngiliz Şirketi Tullow Oil tarafından 2012 yılında keşfedilen ham petrol rezervinin 750 milyon varil olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA