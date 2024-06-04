Kenya'da riskli yapılar tahliye ediliyor

Kenya'da yaşanan sel felaketinin ardından hükümet yetkilileri selin yarattığı tahribatı önlemek amacıyla harekete geçti.

Hükümetin attığı ilk adım, Nairobi'de nehir kıyısında bulunan Mathare gecekondu mahallesine yönelik atıldı. Belirtilen bölgede yer alan riskli yapıların yıkımına başlandı. Yıkım sonrasında evsiz kalacak ve yaşamlarını sel nedeniyle zaten zor şartlarda devam ettirmeye çalışan ailelerle ilgili nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.