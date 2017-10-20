Kerkük-Erbil yolunda çatışma

20 Ekim 2017

Reuters, Kerkük-Erbil yolunda Peşmerge ile Irak askerleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. Çatışma Kerkük'ün 35 kilometre kuzey batısında Altınköprü kasabasında gerçekleşti.

İHA'nın haberine göre, Altın Köprüyü kontrol altına alan Irak ordusu, Peşmerge'ye bölgeyi terk etmesi için iki saat mühlet verdi.

Dün de Altınköprü kasabasında bulunan Türkmen Cephesi karargahı, Peşmerge tarafından yakılmıştı. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak hükümetini bölgenin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırmıştı.

Ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor

AA'da yer alan haberde, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesine konuşan bir güvenlik kaynağı, Kerkük-Erbil karayolu üzerinde bulunan Altunköprü'de Peşmerge ile Irak güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmanın Altunköprü kasabasını kontrol etmek isteyen Irak ordusu ve federal polis gücü ile Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı Peşmergeler arasında yaşandığı öne sürüldü.

Çatışmada ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Irak ordusunun Kerkük'ü ele geçirmesi operasyonu sırasında farklı noktalarda çıkan ufak noktalı çatışmalarda 25 peşmerge ölmüştü.