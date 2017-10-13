Kerkük'te hareketli saatler
Irak ordusunun Kerkük'ü Peşmerge güçlerinden geri almak için askeri harekat başlattığı öne sürüldü.
AFP haber ajansı Irak ordusunun Kerkük'ü Peşmerge güçlerinden geri almak için askeri harekat başlattığını duyurdu. AFP'ye konuşan Iraklı general, "Haziran 2014'te yaşanan olaylar esnasında Irak ordusunun kaybettiği bölgeleri geri almak için operasyon başladı" ifadesini kullandı.
Reuters'ın haberine göre ise Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkan Yardımcısı Kosrat Rasul, onbinlerce Kürt peşmerge savaşçısının, Irak ordusunun Kerkük'e yönelik olası tehdidine karşı, etnik çeşitliliğe sahip bir nüfusu barındıran bölgede konuşlandırılmış olduğunu söyledi.
Rudaw'ın haberine göre, Peşmerge Genel Komutanlığı'ndan Kerkük’teki durum hakkında yapılan açıklamada dünyaya çağrıda bulunularak, “Bu kargaşa hali, büyük bir felakete dönüşür” denildi.