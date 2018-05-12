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Kerkük'te mayın patladı: 3 ölü

Havice ilçesinde mayın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kerkük'te mayın patladı: 3 ölü
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Irak'ın Kerkük kentinin Havice İlçesi'nde mayın patladı. 

Patlama sonucu 3 kişi öldü.

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: AA

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