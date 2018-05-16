"Kerkük'te seçim merkezleri silahlı kuşatma altında"

16 Mayıs 2018

Irak Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Riyad el-Badran, ülkenin kuzeyinde yer alan Kerkük'teki birçok oy kullanma noktasının silahlı kişilerin kuşatması altında olduğunu ve oy sayımının engellendiğini bildirdi.

Irak'ta cumartesi günü DEAŞ militanlarının yenilgiye uğratılmasından bu yana ilk kez genel seçim yapıldı. Badran, seçim sonuçlarını değiştirmek için komisyona baskı yaptığını söylediği silahlı kişilerin kim olduğunu açıklamadı.

Badran "Komisyon çalışanları rehin alınmış durumda" diyerek yetkilileri çalışanları korumaya çağırdı.

Kerkük’te Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) birinci, Arap İttifakı ikinci, Kerkük Türkmen Cephesi listesi ise üçüncülüğü elde etmişti. Bölgedeki Araplar ve Türkmenler sonuca itiraz ediyor.

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Kaynak: Reuters