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Kerkük'te yabancı güç bulundurulmayacak

Irak Parlamentosu, Kerkük'te yabancı güç bulundurmama kararı aldı. Parlamento ayrıca, kamuya açık alanda İsrail bayrağı açanları cezalandırılmasına karar verdi.

Kerkük'te yabancı güç bulundurulmayacak
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Irak Parlamentosu, Kerkük'te merkezi yönetime bağlı güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, "Parlamento, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde federal güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı" denildi.

Parlamento ayrıca, halkın bulunduğu alanlarda İsrail bayrağı açanları cezalandırma kararı da aldı.

Irak güvenlik güçleri 16 Ekim'de, yaklaşık 3 yıl boyunca Peşmerge'nin denetiminde kalan Kerkük'te tam kontrolü sağlamıştı.

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Kaynak: AA

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