Kerkük'ten İran'a petrol ihracatı başlıyor

14 Şubat 2018

Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Necat Hüseyin, "Irak ile İran arasındaki anlaşmaya göre şubat ayının sonunda Kerkük'ten İran'a tankerlerle ham petrol ihracatına başlanacak" dedi.

Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol ihraç edilene kadar bu yolun geçici bir alternatif oluşturacağını kaydeden Hüseyin, "İhraç edilecek miktarın ilk etapta günlük 20 bin varil daha sonra ise 30 ila 60 bin varil olması bekleniyor. Kerkük-Ceyhan boru hattı açılana kadar ihracat geçici olarak buradan yapılacak" diye konuştu.

Hüseyin ayrıca, tankerlerle kara yolu üzerinden yapılacak ihracatın maliyetli olduğu kadar sağlıklı da olmayacağına dikkati çekerek, "Ham petrollerin tankerlerle taşınması oldukça maliyetli. Bir an önce alternatif yolların bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Son dört ayın ülke ekonomisine zararı 2 milyar dolar"

Öte yandan Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Ahmed el-Askeri de ''Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol ihracatının durdurulması ülke ekonomisine büyük zarar verdi. Son dört ayın ülke ekonomisine verdiği zarar yaklaşık 2 milyar dolar" dedi.

Kerkük-Ceyhan boru hattının yeniden faaliyete geçmesinin önemine işaret eden Askeri, "İran'a tankerlerle yapılacak petrol ihracatı oldukça maliyetli. Dolayısıyla Kerkük-Ceyhan boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kerkük’ten İran'a petrol ihracatı yapılacak

Kaynak: AA