Kiev, yılın en yoğun İHA saldırısını yaşıyor

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 2024'ün en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediği bildirildi.

Temmuzda İHA'lar ile 7. kez Kiev'e saldırı gerçekleştirildiği bilgisi verilen paylaşımda, "Kullanılan İHA sayısı açısından 2024 yılında başkent için en yoğunu (saldırı) oldu" ifadesine yer verildi.

İlk belirlemelere göre Kiev'de can kaybı olmadığı, tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 30'dan fazla İHA'nın imha edildiği de bildirildi.