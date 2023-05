Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Cambridge Analytica ne?

Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum” diye başlayan tweetinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u hedef aldı: “Çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür.

Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar." İşte o tweet sonrası merak konusu olan ve Netflix’te yayınlanan “The Great Hack” adlı belgesele de konu oldu İngiliz şirketin hikayesi: Cambridge Analytica (CA) adlı veri/ yazılım şirketi, merkezi ABD’de olan SCL Group tarafından 2013'te İngiltere’de kurdu.

CA, SCL’nin very tabanını da kullanarak psikolojik ve davranışsal testler aracılığıyla seçmenlerin eğilimlerini keşfedip, çeşitli seçimlerde bunu kullandı. Ancak şirket için kabus, Christopher Wylie adlı Kanadalı yazılımcının 2018’de ortaya çıkmasıyla başladı. Wylie, 87 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini “This is Your Digital Life” adlı aplikasyon üzerinden kullandıklarını itiraf edince kıyamet koptu.

Facebook’un çatı şirketi Meta’ya 5 milyar dolarlık dava açıldı. Meta, 23 Aralık 2022’de 725 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ünlü teknoloji yazarı James Ball, BBC’ye “Meta’nın anlaşması sürpriz değil.

Fiyat onlar için yüksek de değil. Bu para, Meta’nın metaverse için yatırdığı yıllık paranın yanında hiçbir şey” diye konuştu. Peki, Cambridge Analytica’ya ne oldu? Cevabı şu: CEO Julian Wheatland istifa etti, kısa süre içinde şirket kapandı. Şirketten ayrılanlar, Emerdata Limited ve Auspex International adlı iki şirket kurdu.