'Kıyamet balığı': Depremden saatler önce yakalandı

Tayvan'da, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge için 25 yılın en büyük depremi olarak nitelendirilen felaketten saatler önce "kıyametin habercisi" olarak bilinen kürek balığı yakalandı.

Filipinli bir balıkçı, sadece felaketler meydana gelmeden önce su yüzüne çıktığı söylenen "kıyamet balığı" yakaladığını iddia etti.

Brenjeng Caayon adlı balıkçı, kürek balığını, Tayvan'da gerçekleşen depremin merkez üssünün yaklaşık 1448 kilometre güneyinde yer alan Kalanggaman Adası'nda yakaladığını öne sürdü.

Depremden dokuz saat önce "kıyamet balığı" avladığını söyleyen 53 yaşındaki balıkçı, "Batıl inançlar bunun kötü bir alamet olduğunu söylüyor. Önceleri buna inanmıyordum ama şimdi inanmaya başladım. Balığı yakaladıktan sonra Tayvan'ın bir depremle sarsıldığını öğrendim" ifadesinde bulundu.

Yaklaşık 1 km derinlikte yaşayan kürek balığı, Japon mitolojisine göre felaket meydana gelmeden hemen önce sığ sularda görülüyor.

Tayvan itfaiye teşkilatı, deprem sebebiyle dokuz kişinin öldüğünü ve en az 963 kişinin yaralandığını bildirdi.