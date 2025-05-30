Kolalı Haribo yediler, baş dönmesi yaşadılar! Gerçek ortaya çıkınca firma harekete geçti

Bir aile üyeleri dahil bazı kişiler, Haribo’ya ait 1 kilogramlık ‘Happy Cola F!ZZ’ ürüründen yedikten sonra kendilerini kötü hissettiğini bildirdi.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu’ndan (NVWA), Hollanda merkezli SBS6 televizyonuna yapılan açıklamada, “alınan örneklerden esrar çıktığı” bilgisine yer verildi.

Haribo Sözcüsü ise BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bulaşıyla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için” polisle işbirliğinde bulunduklarını duyurdu.

NVWA’dan gelen açıklamada, üç pakette esrar içeriği bulunduğu fakat Haribo’nun önlem olarak tüm stoku geri çağırdığı ifade edildi.

Son tüketim tarihleri Ocak 2026

Söz konusu paketlerin tavsiye edilen tüketim tarihinin Ocak 2026 olduğu aktarılırken, kaç kişinin sorun yaşadığı netleşmedi.

NVWA, polisin esrarın şekerlemeye nasıl karıştığını araştırdığını duyurdu.

Öte yandan esrar içeriği bulunan paketlerin hakiki Haribo mu yoksa sahte mi olduğu da kesinleşmedi.

Haribo, tüketicilerinin güvenliğinin en büyük önceliği olduğunu belirterek, olayı “çok ciddiye aldığını” ekledi.

Şekerleme devi, geri çağırmanın sadece Hollanda'da geçerli olduğunu, diğer bölgelerin etkilenmediğini söyledi.

Şirket, diğer tüm ürünlerin tüketilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını belirtiyor.