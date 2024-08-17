Kolombiya Adalet Sarayı'nda kırmızı alarm!

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Adalet Sarayı'na saldırı ihtimaline karşı polis ve askeri birlikler geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yüksek Mahkeme üyeleri ve çalışanlar, bir süre güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerden çıkamadı.

Kolombiya basınında çıkan haberde, evlerinde Adalet Sarayı'nın maketi ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirilen kişilerin, Adalet Sarayı'na saldırmak amacıyla uzun süredir planlar kurduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleri durum değerlendirmesi için Ulusal Polis yetkilileriyle kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

Kolombiya'da ülke tarihinin en kanlı eylemlerinden birisi olarak kabul edilen 1985'teki Adalet Sarayı baskınında yaklaşık 94'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.