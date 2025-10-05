Komşuda seçim sonrası ortalık karıştı! Başbakan AB'yi suçladı

Gürcistan'da dün yapılan yerel seçimlerin ardından ülke karıştı. Muhafelet partileri hem yerel seçimde hem de 2024'teki parlamento ve cumhurbaşkanı seçinlerinde hile yapıldığını iddia ederek başkent Tiflis'te protesto düzenledi.

Protestolara liderlik eden opera sanatçısı Paata Burçuladze, hükümeti tanımadıklarını bildiren bir gildirge açıklarken, hükümet yöneticilerinin yargılanmasını istedi. Ardından göstercilere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ele geçirilmesi için çağrıda bulundu.

7 bini aşkın gösterici Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü

Bu çağrıyla birlikte komşuda isyanın fitili ateşlenmiş oldu. Dün geceden bu yana 7 bini aşkın kişi bariyerleri yıkarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilerlemeye çalıştı. Göstericilere polisin müdahelesi ise sert oldu.

21 polis ve 6 göstericinin yaralandığı protestolar devam ederken, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze göstericileri hükümeti devirme girişiminde bulunmakla suçladı. Devlet olarak bu girişimi önlediklerini belirten Kobakhidze, sorumluların yargılanacağını açıkladı.

Kobakhidze, Avrupa Birliği'ni de ülkesinin içişlerine karışmakla suçladı.

Protestolar büyürken göstericilere liderlik eden Burçuladze dahil 4 isim daha gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Gürcistan'da halk dün yerel seçimler için sandık başına giderek oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze seçimi kazandıklarını ifade etti.

Ancak Kobakhidze'nin zafer ilanına karşılık seçimlerde hile yapıldığını öne süren en büyük iki muhalefet grubu oylamayı boykot ederek protesto düzenledi.