Kongre bu işi aydınlatsın! ‘Tanımlanamayan cisimler’ neden ABD üzerinde uçuyor?

Peter L. BERGEN / CNN’in Ulusal Güvenlik Analist

Geçen Cuma ve Cumartesi, ABD ve Kanada iki “tanımlanamayan cisim” düşürdüklerini açıkladı. Son olarak da Pazar günü ABD 4’üncü cismi düşürdü… Bu olayların ardından, neler olduğunu daha iyi anlamak için ABD istihbaratının yayınlandığı rapora dikkatlice bir göz gezdirelim.

Ocak ayındaki UFO raporunda ilginç bir noktaya değiniliyor: Mart 2021 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında “UFO gördüm” vakalarının sayısı gözle görünür şekilde artıyor. Bu dönemde, çoğunluğu ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri pilotlarının oluşturduğu 247 vaka kayda geçmiş. 2004 ile 2021 yılları arasındaki 17 yılda toplam vaka sayısı 144’dü! Rapor bu artışla ilgili şu yorumu da yapıyor: “Pentagon havada gördüğünüz tüm anormallikleri bildirin dediği için artık kimse utanç duymuyor ve UFO vakalarındaki artışın nedeni de bu olabilir.” Ayrıca geçtiğimiz Temmuz ayında Pentagon “Anormallikleri Çözme Ofisi” bile kurdu… ki bu ofis ABD ordusu ve istihbaratının dile getirdiği UFO vakalarını inceliyor.

Kongre bu işi aydınlatsın

Rapora göre hiçbir açıklama bulunamayan, tam 171 tanımlanamayan cisim görüldü ve bu cisimlerden bazıları "olağandışı uçuş özellikleri veya performans yetenekleri sergiledi." Raporda ayrıca, UFO gözlemlerinin "kısıtlı veya hassas hava sahasında meydana gelmeye devam ederek, uçuş güvenliğiyle ilgili olası endişeleri vurguladığını" belirtti.

Gözlemlerin "düşman toplama faaliyetine" işaret edebileceğini ve hassas ABD askeri tesislerinin çevresinde bulunan UFO'ların onları gözetleyen bir yabancı güç olabileceğini öne sürdüğünü de sözlerine ekledi. Hâlâ iyi bir açıklaması olmayan bu 171 UFO gözlemi hakkında öğrenilecek daha çok şey olduğuna şüphe yok. ABD hava savunmasını araştıran yabancı bir gücün işi mi? Yoksa hatalı balonlar gibi nispeten zararsızlar mı? ABD Kongresi, bunun temeline inmek için oturumlar düzenlemelidir. Halkın, Pentagon ve ABD istihbarat topluluğunun tanımlayamadığı nesnelerin Amerikan hava sahasında neden uçtuğunu öğrenme hakkı bulunmaktadır.