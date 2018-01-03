Kore'de buzlar eriyor
Son günlerde karşılıklı olarak ılımlı mesajlar veren Güney ve Kuzey Koreli yetkililer, iki ülke arasındaki telefon hattının yeniden devreye alındığını bildirdi.
Kuzey Kore, Kore içi iletişim kanalının yeniden tesis edileceğini ayrıca, PyeongChang Kış Olimpiyatlarında yer almayı değerlendirdiklerini bildirdi.
Kuzey Koreli bir yetkili konuya ilişkin, "Devlet Başkanı Kim Jong Un, barış teklifine Güney Kore'nin desteğini memnuniyetle karşıladı" açıklamasını yaptı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin sınırdaki Panmunjom köyünde telefon hattını yeniden devreye aldığı bilgisini verdi.
İki ülke arasındaki ılımlı mesajlara dair değerlendirmede bulunan Güney Kore devlet başkanlığı sözcüsü, "Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim hattının yeniden açılması ciddi bir gelişme" şeklinde konuştu.