Kore'deki tarihi zirveden barış kararı çıktı

27 Nisan 2018

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirveden barış kararı çıktı.

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Açıklamada, "İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin açıldığını resmen ilan eder" ifadeleri yer aldı.

İki ülke saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla birlikte askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı pratik olarak tesis edeceklerini vurguladı.

Ortak açıklamada liderlerin "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını hedefini karşılıklı olarak teyit ettikleri" vurgulandı.

Açıklamada Kore Savaşı'nın resmi olarak sonuçlandırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için iki ülke arasında ABD ve Çin'in de dahil olacağı 3'lü ve 4'lü görüşmeler yapılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

İki ülke 1953 yılında imzalanan ateşkesten bu yana hala resmen savaş halinde bulunuyor.

Çin’den tarihi görüşmeye destek

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in iki ülkenin sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde yaptığı tarihi görüşmeyi takdir ettiklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kim ve Moon’un Panmunjom'daki askeri demarkasyon hattında el sıkışmasını tarihi bir an olarak niteledi.

"Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerini attığı bu tarihi adımı alkışlıyoruz" ifadesine yer veren Hua, iki liderin cesaret ve siyasi kararlarını takdir ettiklerini belirtti.

Trump: Kore'de iyi şeyler oluyor

ABD Başkanı Donald Trump da, Twitter mesajında, "Füze fırlatmalar ve nükleer denemelerin yapıldığı öfkeli bir yılın ardından Kuzey Kore ile Güney Kore arasında şu sıra tarihi bir görüşme gerçekleşiyor. İyi şeyler oluyor, ama zaman gösterecek!'' ifadelerini kullandı.

Trump ikinci mesajında da ülkesine pay biçerek "Kore Savaşı sona eriyor! ABD ve harika halkımız şu anda Kore'de yaşananlardan dolayı gurur duymalı" diye yazdı.

Kore'de tarihi zirve

Kaynak: AA