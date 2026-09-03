Körfez'de tansiyon yükseldi: İran, ABD üslerini füze ve İHA'larla vurdu

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İran devlet televizyonu Press TV'nin haberine göre, İran çarşamba gecesi Kuveyt'te bulunan ABD üslerine yönelik füze ve İHA saldırıları düzenledi.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri ise hava savunma sistemlerinin “düşman hedeflerini” önlediğini duyurdu. Açıklamada hedeflerin nereden geldiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ABD-İran gerilimi yeniden tırmandı

Son saldırılar, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin ağustos ayının sonlarında yeniden yükselmesinin ardından geldi.

Washington daha önce Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları da buna karşılık vermişti.

İran'ın daha sonra Körfez ülkelerindeki ABD altyapısını hedef alan bir dizi füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği, Tahran yönetiminin yeni saldırılar konusunda da uyarıda bulunduğu belirtildi.

Yeniden başlayan çatışmaların, ABD ile İran arasında temmuz ayının sonundan bu yana görülen en şiddetli askeri gerilim olduğu ifade edildi. Taraflar arasında bir anlaşma sağlanması amacıyla çatışmalara verilen kısa süreli aradan ise sonuç alınamadı.

Petrol fiyatları hareketlendi

Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik saldırı haberlerinin ardından petrol fiyatları perşembe günü erken işlemlerde kayıplarının bir bölümünü geri aldı.

Washington'ın İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürdüğü belirtilirken Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere kapalı olduğu yönündeki açıklamasını yineledi.

Son deniz taşımacılığı verileri de Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin savaş öncesindeki seviyelerin oldukça altında kaldığını gösteriyor.