Trump’ın ılımlı mesajları petrolde ibreyi aşağı çevirdi

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Petrol fiyatları, üç işlem günü üst üste kaydedilen yükselişin ardından yönünü aşağı çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik operasyonların uzun sürmeyeceği mesajı vermesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında toparlanma işaretleri görülmesi, piyasalardaki arz endişelerini kısmen hafifletti.

Kasım vadeli Brent petrol perşembe günü Asya işlemlerinde yüzde 0,4 düşüşle varil başına 95,25 dolara gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol yüzde 0,2 kayıpla 90,80 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge petrol de önceki seansta yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak son beş haftanın en yüksek seviyelerine çıkmıştı.

Trump'tan "uzun sürmeyecek" mesajı

Petrol fiyatlarının son günlerdeki yükselişinde ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin yeniden tırmanması ve Orta Doğu kaynaklı petrol arzında yeni kesintiler yaşanabileceğine ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD güçleri İran'ın güney kıyısındaki hedeflere saldırırken, Tahran da bölgedeki ABD mevzilerine karşılık verdi. Karşılıklı saldırılar, iki ülke arasında temmuz ayından bu yana yaşanan en yoğun çatışmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeniden başlayan ABD harekâtının uzun süre devam etmeyeceğini söyledi. Trump'ın açıklaması, piyasalardaki kısa vadeli arz endişelerinin bir miktar azalmasına neden oldu.

Trump ayrıca saldırılarda İran'ın radar ve füze sistemleri ile Hürmüz Boğazı çevresine mayın döşeme kapasitesiyle bağlantılı unsurların hedef alındığını belirtti.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Petrol piyasasının ana gündem maddelerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği olmaya devam ediyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, pazartesi günü boğazdan 17 milyon varil ham petrol geçtiğini açıkladı. Bu miktarın, çatışmaların başlamasıyla enerji akışının sert şekilde gerilemesinden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Ancak boğazdaki gemi trafiğinin henüz istikrarlı bir görünüm sergilemediği görülüyor. Kpler'ın öncü verilerine göre salı günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca dört emtia gemisi geçerken, son 10 günlük ortalama yaklaşık 13 gemi seviyesinde bulunuyor.

ABD'de petrol stokları geriledi

Petrol fiyatlarını destekleyen gelişme ise ABD'den gelen stok verileri oldu. Ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil azalarak beş haftanın ardından ilk kez geriledi. Piyasa beklentisi stoklarda sınırlı bir artış yaşanacağı yönündeydi.

Petrol ürünü stoklarında ise karışık bir tablo ortaya çıktı. Benzin stokları 1,2 milyon varil azalırken, dizel ve ısıtma yakıtını da kapsayan distilat stokları yaklaşık 800 bin varil arttı.

OPEC+ toplantısı bekleniyor

Piyasaların bir diğer gündem maddesi OPEC+ cephesindeki gelişmeler olacak. Grubun pazar günü gerçekleştireceği toplantıda ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasında değişikliğe gitmemesi bekleniyor.

OPEC+, günlük 1,65 milyon varillik üretim kesintisinin planlanan şekilde geri alınması sürecini tamamlarken, eylül ayı üretim kotalarını günlük 188 bin varil artırmıştı.