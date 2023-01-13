Körfez’e 35 milyar dolarlık ürün sattık

Fikret ÇENGEL

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen’den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, 2021 yılında 29 milyar dolar düzeyinde bulunurken 2022’de 34,2 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine en fazla ihracat 10,5 milyar dolarla Irak’a gerçekleşti. Irak’ı 6,7 milyar dolarla İsrail, 3,7 milyar dolarla BAE, 2,4 milyar dolarla Lübnan ve İran izledi. Aynı dönemde, Suriye’ye 1,5 milyar dolarlık, Katar’a 1,4 milyar dolarlık, KKTC’ye 1,3 milyar dolarlık, Yemen’e 1,1 milyar dolarlık, Suudi Arabistan’a 949,6 milyon dolarlık, Ürdün’e 872,9 milyon dolarlık, Kuveyt’e 636,5 milyon dolarlık, Umman’a 387,6 milyon dolarlık, Bahreyn’e 194,1 milyon dolarlık, Filistin’e 120,8 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Orta Doğu ve Körfez coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, 2022’de, 2021’e göre 12 ülkede artarken, 3 ülkede azaldı.