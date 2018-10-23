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Kral Selman ile Veliaht Prens, Kaşıkçı'nın oğullarını kabul etti

Suudi Arabistan Kralı ile Veliaht Prens bin Selman, öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın iki oğlunu kabul etti.

Kral Selman ile Veliaht Prens, Kaşıkçı'nın oğullarını kabul etti
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın iki oğlunu kabul etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Kaşıkçı'nın oğulları Sehl ve Salah ile bir araya geldi.

Kral Selman ve Veliaht Prens, Kaşıkçı'nın oğullarına taziyelerini sunarak, aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi. 

Sehl ve Salah Kaşıkçı da başsağlığı dileklerinden ötürü şükranlarını ifade etti.

Kral Selman ile Veliaht Prens, iki gün önce de Salah'ı telefonla arayarak taziyede bulunmuştu.

Kaynak: AA

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