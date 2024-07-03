Kremlin açıkladı: Erdoğan-Putin görüşmesinde neler konuşulacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin uzun süreceği, ticari ve ekonomik işbirliğinin çeşitli boyutlarına değinileceği ve ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Ukrayna'daki durumun da ele alınacağı belirtildi.

Peskov, "İkili görüşme en az bir saat uzunluğunda olacak. Elbette karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konular hakkında konuşulacak. Her şeyden önce bunlar ikili ilişkiler, ancak elbette Suriye meseleleri olmadan, Ukrayna meseleleri olmadan başkanların bunları yapması pek mümkün değil" dedi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, gazetecilerin, "ödemeler konusunun görüşülüp görüşülmeyeceği" sorusuna yanıt veren Peskov, "Ticaret ve ekonomik etkileşimin çeşitli yönlerine elbette değinilecek" yanıtını verdi.

"Görüşmede tüm önemli ve hassas konular ele alınacak"

Peskov'un yanı sıra Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında yapılacak olan görüşmeye ilişkin "Görüşmede tüm önemli ve hassas konular ele alınacak" demişti.

İkili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki savaşın da ele alınacağını bildiren Uşakov, "Türkiye'ye uzun zamandır ziyaret planlanıyor. İki liderin bu konuyu ele alacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, özellikle bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşünüyorum. Türk tarafıyla sürekli diyalog halindeyiz, sürekli telefon aracılığıyla temaslar var. Geçen günlerde Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Görüşmede, tüm önemli ve hassas konular ele alınacak" ifadesine bulunmuştu.