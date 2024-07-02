Ukrayna'da 'darbe girişimi' iddiası: Rusya'nın girişimi engellendi

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 860 gündür devam ederken Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), "Rusya'nın işine yarayacak" hükümeti devirme planını engellendiğini iddia etti.

CNN'de yer alan habere göre, Telegram hesabından açıklama yapan SBU, darbe girişimini düzenleyenlerin, Ukrayna parlamentosu kontrolünü ele geçirmek ve askeri ve siyasi liderliği iktidardan uzaklaştırmak için 30 Haziran'da Kiev'de bir isyan başlatmayı planladıklarını öne sürdü.

Silah ve mühimmatın yanı sıra cep telefonları, bilgisayarlar ve "suç eylemine dair kanıt içeren" diğer kayıtlara el koyduğunu söyle açıklayan SBU, dört kişinin tutuklandığını ve haklarında dava açıldığını belirtti.

SBU sözcüsü Artem Dekhtyarenko, “Planlanan kargaşayı dikkat dağıtıcı bir unsur olarak kullanan zanlılar daha sonra parlamento binasını ele geçirmeyi ve çalışmalarını engellemeyi umuyorlardı” dedi.

Rusya’yı suçlayan Kiev yönetimi, darbe girişimini düzenleyen grubu "Rusya adına çalışan ajanlar" olarak tanımladı.

Ukrayna Başsavcılığı, komplonun iddia edilen liderinin "daha önce sonuçsuz provokatif olaylara katılma deneyimi olan bir sivil toplum kuruluşunun başkanı" olduğunu söyledi. Gözaltına alınan kişilerin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.