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Kremlin'den Türkiye açıklaması: Zaman gerektiren, karmaşık bir proje

Kremlin'den Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezine ilişkin açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Kremlin, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmanın zaman gerektiren karmaşık bir proje olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupalı ülkeler yaptırımlar kapsamında Rus doğalgazının ithalatını keskin biçimde düşürmeye çalışırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma fikrini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki devletin konuya dair çalışacağını açıklamıştı.

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