Kritik Gazze zirvesi sona erdi! Erdoğan ve Trump yan yana

ABD Başkanı Donald Trump ve Müslüman ülke liderleri Orta Doğu'daki Gazze dramını sonlandırmak ve çözüm yolu bulmak için bir araya geldi. Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump masanın başında yan yana oturdu.

Görüşmeye dair açıklama yapan Trump, "Bu benim en önemli toplantım. 32 toplantı yaptım burada Benim için çok önemli toplantı bu ve muhtemelen burada daha önce başlatmamız gereken bir şeyi başlatacağız, teşekkürler" ifadelerini kullandı.